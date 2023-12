Obduktion: Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung in Wohnung

Nach dem Fund eines toten Mannes und seiner schwer verletzten Frau in einer niederbayerischen Wohnung gehen Ermittler von einer Kohlenmonoxid-Vergiftung als Todesursache aus. Eine Obduktion des 66-Jährigen habe diesen Verdacht bestätigt, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Ermittler schließen demnach weiter nicht aus, dass ein Defekt an der Heizung die Ursache für den hohen Kohlenmonoxid-Gehalt in der Wohnung in Dingolfing war. Es seien aber weitere Untersuchungen nötig. Der Heizungshersteller und das Landeskriminalamt seien dabei eingebunden.

Rettungskräfte hatten den Mann am Donnerstag tot in der Wohnung gefunden. Seine Ehefrau wurde schwer verletzt per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute hatten bei dem Einsatz in der Wohnung einen erhöhten Kohlenmonoxid-Gehalt festgestellt.