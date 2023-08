European Masters

O'Sullivan sagt ab: Kampf um Weltranglistenspitze eröffnet

Der Snookerprofi und dreimalige Weltmeister, Ronnie O'Sullivan. (Foto: World Snooker/dpa//Archivbild )

Der siebenmalige Snooker–Weltmeister Ronnie O'Sullivan droht wegen einer Turnier–Pause seine Führung in der Weltrangliste zu verlieren. Der Brite entschied sich aus „medizinischen Gründen“ gegen eine Teilnahme an den European Masters in Nürnberg, gab die World Snooker Tour in einer Mitteilung am Dienstag bekannt.

Veröffentlicht: 22.08.2023