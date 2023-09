Nürnbergs Jungstürmer Kania bekommt Profivertrag

Der 1. FC Nürnberg hat Angreifer Julian Kania mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet. Wie lange genau der neue Kontrakt des 21-Jährigen läuft, teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag wie gewohnt nicht mit. Kania war im Sommer eigentlich zur U23 des FCN gewechselt, trainiert seit einigen Wochen aber mit den Profis von Trainer Cristian Fiél. Beim 2:2 zuletzt in Braunschweig hat der Mittelstürmer sein Zweitliga-Debüt gegeben. „Julians Weg ist etwas Besonderes. Er kommt aus keinem Nachwuchsleistungszentrum, sondern hat sich aus dem Amateur-Fußball nach oben gearbeitet“, sagte Sportdirektor Olaf Rebbe.

Bis 2021 hat der gebürtige Dinkelscherbener noch in seiner Heimat gekickt, nun wird er wohl auch am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg zum FCN-Kader zählen. Trainer Fiél freut sich auf den Gegner. „Das ist eine Mannschaft, die gerne spielt, die den Weg nach vorne sucht. Wir werden gut verteidigen müssen“, sagte er am Freitag. „Ich freue mich sehr auf das Spiel. Das ist eine Mannschaft, die das Fußballspielen liebt.“