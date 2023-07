Überschuss

NürnbergMesse nach Corona–Flaute wieder in der Gewinnzone

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Das Foto zeigt ein Gebäude auf dem Gelände der Messe Nürnberg. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Die NürnbergMesse ist nach dem Einbruch in Folge der Corona–Pandemie wieder in der Gewinnzone. Nach einem Verlust von 42 Millionen Euro im Vorjahr sei im Jahr 2022 ein Überschuss von 3,3 Millionen Euro erzielt worden, teilte das von der Stadt Nürnberg und dem Freistaat Bayern getragene Unternehmen am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 16:09 Von: Deutsche Presse-Agentur