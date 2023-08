Fest

Nürnberger Herbstfest eröffnet

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Besucher sitzen im Festzelt bei der Eröffnung des Nürnberger Herbstfestes. (Foto: Heiko Becker/dpa )

Es ist eines der größten Volksfeste Bayerns: In Nürnberg ist am Freitag das Herbstfest eröffnet worden. Nach dem Einmarsch des Festzugs hat Bürgermeister Christian Vogel (SPD) am Abend das erste Fass Bier angezapft.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 20:42 Von: Deutsche Presse-Agentur