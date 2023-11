Nürnberger Coach: „Vergessen, was in den letzten Wochen war“

Für den Nürnberger Trainer Cristian Fiel geht es nach der Länderspielpause quasi von Null los. „Wir tun gut daran zu vergessen, was in den letzten Wochen war“, sagte der Coach vor dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC. „Wir wissen auch, wie schnell es in die andere Richtung gehen kann.“

Die Nürnberger haben dank des 3:1 beim SC Paderborn vor der Unterbrechung für Länderspiele 21 Punkte in 13 Spielen holen können und liegen damit sogar in Reichweite zu den Aufstiegsplätzen. Verzichten muss Fiel vor allem auf Mittelfeldantreiber Jens Castrop, der in Paderborn mit Rot vom Platz geflogen war. Für ihn hat der „Club“-Coach nach eigener Aussage zwei Alternativen im Kopf.