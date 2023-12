Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist am Freitag vor Tausenden Besucherinnen und Besuchern feierlich eröffnet worden. Im engelsgleichen Kostüm sprach Christkind Nelli Lunkenheimer von der Empore der Frauenkirche den traditionellen Prolog, ein mehrstrophiges Weihnachtsgedicht.

Auf dem weltberühmten Markt bieten nun bis Heiligabend mehr als 170 Buden mit den für Nürnberg typischen rot-weiß gestreiften Stoffdächern unter anderem Lebkuchen, Nürnberger Bratwürste, Christbaumschmuck und Glühwein an. Im vergangenen Jahr lockte der Christkindlesmarkt mehr als zwei Millionen Menschen an. Auch in diesem Jahr erwartet die Stadt wieder viele Gäste aus dem In- und Ausland. Dem Nürnberger Flughafen zufolge haben mehrere Airlines in der Zeit ihre Flüge aufgestockt.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten Deutschlands. 1628 wurde er erstmals schriftlich erwähnt, seine Wurzeln reichen vermutlich noch weiter zurück.