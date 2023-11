Brauchtum

Nürnberger Christkind isst zu Weihnachten Spargel

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Nelli Lunkenheimer, neu gewähltes Nürnberger Christkind, lächelt nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Das neue Nürnberger Christkind, Nelli Lunkenheimer, isst an Weihnachten immer Spargel. „Es ist halt nicht so typisch, aber bei uns ist das so“, sagte die 17-Jährige am Donnerstag in Nürnberg.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 15:48 Von: Deutsche Presse-Agentur