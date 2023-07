Nürnberg: Wochen ohne Neuzugang Marquez — Schulterverletzung

Neuzugang Ivan Marquez hat sich in seinem ersten Punktspiel für den 1. FC Nürnberg eine Schultereckgelenksprengung zugezogen. Der spanische Innenverteidiger werde mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen, teilte der fränkische Fußball–Zweitligist am Montag mit. Der 29–jährige Marquez war beim 0:2 am Sonntag gegen Hansa Rostock in einem Zweikampf auf die Schulter gefallen und musste wenig später ausgewechselt werden.