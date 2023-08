Nürnberg will „Leichtsinnsfehler“ gegen Osnabrück vermeiden

Der 1. FC Nürnberg will einen Komplett–Fehlstart in die neue Saison der 2. Fußball–Bundesliga abwenden und im Osnabrücker Stimmungskessel den ersten Sieg feiern. „Wir müssen konsequenter verteidigen und Zweikämpfe führen, um sie zu gewinnen und nicht, um sie einfach nur zu führen“, forderte „Club“-Coach Cristian Fiél vor dem Auswärtsspiel bei dem niedersächsischen Aufsteiger am Sonntag (13.30 Uhr).

Aus den ersten beiden Saisonspielen hatten die Franken nur einen Zähler geholt. „Mir ist schon bewusst, dass man aus zwei Spielen sechs Punkte holen kann. Die Tabelle lügt nicht“, sagte Fiél und appellierte an seine Mannschaft, die „Leichtsinnsfehler“ in der Abwehr abzustellen. „Die Tore, die wir bekommen haben, sind einfach zu billig“, befand der 43–Jährige selbstkritisch.

Beim Wiedersehen mit Nürnbergs ehemaligem Co–Trainer und jetzigem VfL–Coach Tobias Schweinsteiger müssen die Franken weiter auf ihre Flügelstürmer Joseph Hungbo sowie Felix Lohkemper (beide Knieprobleme) verzichten. Die Langzeitverletzten um den ebenfalls am Knie verletzten Christopher Schindler sind ohnehin keine Option.