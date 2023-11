Nürnberg verliert in Stuttgart: Reservisten treffen

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat sich in einem Testspiel dem VfB Stuttgart geschlagen geben müssen. Beim 2:0 (0:0) für den Bundesligisten erzielten Routinier Genki Haraguchi per Kopf (49. Minute) und Talent Lilian Egloff mit einem Abstauber (56.) im kleinen Robert-Schlienz-Stadion auf dem VfB-Clubgelände am Donnerstag die Tore. In den Pflichtspielen kam das Duo unter Trainer Sebastian Hoeneß zuletzt kaum zum Einsatz.

Die Stuttgarter, derzeit überraschend Tabellendritter in der Bundesliga, agierten über weite Strecken dominant. Effizient waren sie aber erst in der zweiten Halbzeit. Nach den Treffern wurden noch einige Nachwuchsspieler eingewechselt. Mehrere Leistungsträger wurden geschont oder fehlten aufgrund der Länderspielreisen mit ihren jeweiligen Nationalteams.

Johannes Geis feierte 20 Minuten vor dem Spielende sein Comeback auf der Sechs. Nach dem Testspiel geht es für das Team in ein freies Wochenende bis einschließlich Montag. Danach startet die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél in die Vorbereitung auf das kommende Ligaspiel beim Karlsruher SC.