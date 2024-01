Nürnberg verleiht Handwerker - Schindler bricht sich Fuß

Der 1. FC Nürnberg gibt den nächsten Spieler in diesem Winter ab. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, wechselt Linksverteidiger Tim Handwerker (25) mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis bis zum Sommer zum FC Utrecht. Der Außenbahnspieler war vor viereinhalb Jahren vom 1. FC Köln nach Nürnberg gewechselt. Die Kölner hatten Handwerker schon einmal an den FC Groningen in den Niederlanden verliehen. Zuvor hatten die Nürnberger unter anderen Offensivspieler Mats Möller Daehli (28) an Molde FK in Norwegen abgegeben.

„Für Tim war es zuletzt nicht immer möglich, auf ausreichend Spielminuten zu kommen. Deshalb sind wir seinem nachvollziehbaren Wunsch nachgekommen und haben der Leihe zugestimmt. Wir wünschen Tim eine erfolgreiche Zeit in Utrecht“, sagte Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe.

Innenverteidiger Christopher Schindler (33) wird den Franken indes wegen eines Mittelfußbruchs mehrere Wochen fehlen. Der Abwehrspieler war gerade erst von einem Kreuzbandriss genesen. Schindlers Bruch werde konservativ und damit ohne Operation therapiert, teilte der Verein mit.