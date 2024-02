Nürnberg nach Hannover-Pleite gefordert: „Nicht wiederholen“

Nach der herben 0:3-Niederlage des 1. FC Nürnberg in Hannover setzt „Club“-Trainer Cristian Fiél auf eine Reaktion seiner Spieler. „Ich bin überzeugt, dass die Jungs wissen, was sie abgeliefert haben und dass sich das nicht wiederholen sollte“, sagte der Coach vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück. „Das Spiel in Hannover war eine Katastrophe. Wenn wir morgen so auftreten, hast du keine Möglichkeit, dieses Spiel für dich zu entscheiden. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir morgen wieder ein anderes Gesicht zeigen.“

Obwohl Osnabrück mit nur zehn Punkten aus 19 Partien abgeschlagen am Tabellenende steht, warnte Fiél die Franken vor den Gästen. „Sie werden alles reinwerfen, was sie haben, so wie sie es Woche für Woche tun. Und das sollten wir auch.“

Dem FCN werden unter anderem Daichi Hayashi, Christopher Schindler, Joseph Hungbo, James Lawrence und Enrico Valentini angeschlagen oder verletzt fehlen. Jan Gyamerah steht indes vor einer Rückkehr in die Stammelf, laut Coach Fiél habe der Rechtsverteidiger ohne Probleme trainiert.

Auch der nominelle Stammtorwart Christian Mathenia sei nach seinem Muskelfaserriss aus dem Dezember wieder topfit - dennoch dürfe gegen Osnabrück wie zuletzt schon gegen Rostock (3:0) und in Hannover (0:3) Ersatzmann Carl Klaus beginnen. „Calle hat uns im letzten Spiel in Hannover geholfen, dass wir nicht noch mehr Tore bekommen haben. Deswegen lasse ich ihn morgen nochmal spielen“, sagte Fiél.