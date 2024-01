Norwegens Kombiniererinnen dominieren in Oberstdorf

Oberstdorf

Mari Leinan Lund aus Norwegen in Aktion. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Auf der Schanze zu stark und in der Loipe überlegen: Gegen die Norwegerinnen kommt in der Nordischen Kombination niemand an. Eine Hoffnungsträgerin aus Deutschland gibt es.