Noch kein Urteil im Prozess um geplanten Auftragsmord

München

Im Münchner Prozess um einen mutmaßlich geplanten Auftragsmord an einem tschetschenischen Regime–Kritiker ist der Termin der Urteilsverkündung noch offen. In dieser Woche werde es jedenfalls entgegen der Erwartungen keinen Richterspruch geben, sagte ein Sprecher des Oberlandesgerichts am Dienstag: Obwohl die Plädoyers bereits gehalten wurden, werde die Beweisaufnahme fortgesetzt.

Veröffentlicht: 01.08.2023