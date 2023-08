Bahn

Nicht alle Arbeiten während Stammstreckensperrung geschafft

München / Lesedauer: 1 min

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. (Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild )

Weil während der neuntägigen Sperrung der Münchner S–Bahn–Stammstrecke nicht alle Arbeiten wie geplant erledigt werden konnten, müssen Pendler in der Landeshauptstadt noch mit einzelnen Einschränkungen rechnen. In der laufenden Woche gebe es morgens und abends keinen Zehn–Minuten–Takt auf den Linien S2 und S3, sagte eine Bahn–Sprecherin am Montag.

Veröffentlicht: 21.08.2023, 14:46 Von: Deutsche Presse-Agentur