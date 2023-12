Neuschnee auf Pisten und Loipen: Auftakt der Skisaison

Die Schneefälle der vergangenen Tage sorgen in Bayern für einen gelungenen Start in die Wintersportsaison. Die neue Tourismusministerin Michaela Kaniber (CSU) besuchte am Donnerstag das mit 44 Kilometer Piste größte bayerische Skigebiet, die Region Steinplatte/Winklmoosalm - Waidring/Reit im Winkl, und äußerte sich erfreut. Laut Ministerium gibt es in Bayern 265 Skigebiete mit 658 Skiliften und Bergbahnen. Zu den größten zählen auch Garmisch-Classic (40 Kilometer Pistenlänge), Fellhorn/Kanzelwand - Oberstdorf/Riezlern (36 km), Sudelfeld (31 km) und Zugspitze (20 km). Mit 261 Loipen und 1643 Loipenkilometern sei der Bayerische Wald Deutschlands größte Langlaufregion.