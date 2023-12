Neuer blickt auf das prägendste Jahr zurück: Spielen bis 40?

Bayern-Kapitän Manuel Neuer blickt auf ein besonders prägendes Jahr zurück. Der 37 Jahre alte Fußball-Nationaltorhüter musste nach einem schweren Beinbruch bei einer Ski-Tour im Anschluss an die Weltmeisterschaft in Katar zeitweise um die Fortsetzung seiner Karriere bangen. In den vergangenen Monaten ist dem Weltmeister von 2014 jedoch beim FC Bayern München ein überaus beeindruckendes Comeback gelungen. Die Rückkehr eröffnet ihm auch wieder alle Möglichkeiten, bei der Heim-Europameisterschaft im kommenden Sommer als Nummer 1 im DFB-Tor zu stehen.

„Dieses Jahr hat mich insgesamt sicherlich stärker geprägt als alle zuvor. Es war ein Jahr in Extremen. Im Rückblick bin ich für vieles sogar dankbar“, sagte Neuer den Zeitungen „Münchner Merkur/tz“ (Samstag).

Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister wurde zwischenzeitlich bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Neuer will sich selbst kein zeitliches Karriere-Limit setzen. Er könne nur sagen, „dass ich noch sportliche Ziele vor Augen habe, die auch noch ein wenig Zeit benötigen. Ich habe nie gesagt, dass ich bis 40 spielen werde - eher so lange es mir Spaß macht, ich meine Leistung zeigen kann und gebraucht werde“.