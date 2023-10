Vorsitz

Neuer Betriebsratschef bei Audi in Ingolstadt

Ingolstadt / Lesedauer: 1 min

Fahrzeuge von Audi stehen vor dem Audi-Werk in Neckarsulm. (Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild )

Bei Audi gibt es in der Ingolstädter Unternehmenszentrale nach 17 Jahren einen Wechsel an der Spitze des Betriebsrats: Zum neuen Vorsitzenden wählten die Arbeitnehmervertreter am Freitag den bisherigen Vize Jörg Schlagbauer. Der 46 Jahre alte Industriekaufmann und Betriebswirt tritt damit die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Peter Mosch an, der sein Amt im September niedergelegt hatte.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 13:16 Von: Deutsche Presse-Agentur