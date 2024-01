Kunst

Neue Pinakothek soll Ende 2029 wieder eröffnen

München / Lesedauer: 1 min

Die Neue Pinakothek in München. (Foto: Marc Müller/dpa )

Die Neue Pinakothek in München soll Ende 2029 wiedereröffnet werden. Das sagte der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Bernhard Maaz, nach Angaben seiner Sprecherin am Dienstag in München.