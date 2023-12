Prozesse

Neu aufgerollter Prozess: Mann wegen Mordes verurteilt

München / Lesedauer: 1 min

In einem neu aufgerollten Prozess gegen einen Mann wegen Mordes an seiner Ehefrau ist der Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht München I hob damit am Mittwoch den Freispruch aus dem ersten Prozess auf und folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft.

