Nervenkrankheit über Nacht: Wenn nichts mehr ist, wie es einmal war

An den Tag erinnert sich Uwe Wagner genau. Der 8. August 2022, der Tag, der sein Leben geteilt hat, in die 40 Jahre ohne die Krankheit und das neue Leben mit ihr. Als sich Wagner vor einem Jahr abends ins Bett legt, befindet er sich noch im alten Leben. Als Kulturamtsleiter von Gersthofen hatte er eine anstrengende Corona-Saison hinter sich und die Aussicht auf einen Urlaub in Uganda vor sich. Eine Fernreise, Afrika. Abstand vom Beruf und gleichzeitig neue Eindrücke sammeln.

Als Wagner eine Stunde später wieder aufwacht, spürt er, dass sich etwas verändert hat, etwas gerade grundsätzlich nicht mit ihm stimmt. Es kribbelt in den Beinen, ein Kribbeln, wie er es nie zuvor gespürt hat. Sein Körpergefühl trügt ihn nicht.

Das war sein Leben davor

Bis zu diesem Punkt ging das Leben für Wagner immer nur voran und bergauf. Erst war da die Liebe zur klassischen Musik, das Cello und ein musisches Gymnasium. „Aber ich war faul beim Üben“, erzählt Wagner. Also wählte er nicht die Ausbildung zum professionellen Musiker, sondern ‐ nach einem Abstecher ins Wirtschaftsleben ‐ zum Kulturmanager.

Er ist da einer, den Headhunter gezielt vermitteln, der ein breites, ungewöhnliches Portfolio mitbringt: Wagner war Verwaltungsleiter beim größten privatwirtschaftlichen klassischen Musikfestival, dem Rheingau Musik Festival, das zu den größten in Europa zählt. Im Saarland übernahm er die Leitung der Neunkircher Kulturgesellschaft, in der die Stadt all ihre kulturellen Aktivitäten von der Bücherei bis zu den Stadthallen gebündelt hatte.

Von dort wechselte er nach Gersthofen. Ein Rückschritt? Wagner verneint. „Die Stadthalle hat einen sehr guten Ruf in der Branche.“ Bis aus Ulm, Nürnberg und München kommen die Leute zu den 200 Veranstaltungen im Jahr. Wagner ist in Gersthofen für das Kulturleben der Kleinstadt im Speckgürtel Augsburgs verantwortlich.

Wagner kannte keine Grenzen

Ein spannender, natürlich auch anstrengender Job. Für Wagner genau das Richtige. Gerade als er richtig Fuß in Gersthofen fassen konnte, kam die Corona-Pandemie dazwischen. Von einem Tag auf den anderen wandelte sich Wagners Aufgabe vom Kultur- zum Krisenmanager. Statt anzukündigen, musste er absagen. Dazu übernahm Wagner im Corona-Krisenstab Gersthofens eine leitende Funktion. Zu tun gab es genug, auch wenn das Kulturleben nicht stattfand.

Als dieses sich wieder normalisiert, als die Pandemie ihren Schrecken und ihre Einschränkungen verliert, meldet sich am 8. August Wagners Körper mit diesem Kribbeln. Wagner wandert gerne, läuft auch, nahm an Halbmarathons teil, kennt seine Grenzen. „Mir war klar, dass das etwas Sonderbares, etwas Neues war, etwas, das ich noch nie zuvor gehabt hatte.“

Er geht zum Hausarzt, dieser nimmt Blutwerte, kann aber keine Ursache finden. „Aber das Kribbeln verschwand nicht, es wurde schlimmer“, erinnert sich Wagner. Rückenschmerzen setzen ein. Die Füße versagen. Noch immer ist unklar, was das sein soll. Am vierten Tag schickt Wagners Hausarzt ihn an die Universitätsklinik Augsburg.

Die erste Diagnose

Als Wagner dort ankommt, ist er sich immer noch sicher, dass alles harmlos sei und sich fügen werde. Was soll es auch sein? Er lebt gesund und sportlich, hat nie größere Probleme gehabt. Er denkt, dass er abends nach der Untersuchung wieder zu Hause schläft. Die Ärztin, der er dort seinen Fall schildert, hat allerdings den Verdacht, es könnte sich um eine Krankheit handeln, die nur selten vorkommt: das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), eine Nervenkrankheit.

Es ist Glück im Unglück, dass die Ärztin diese Möglichkeit erwägt ‐ und damit fast richtig liegt. Sie entscheidet, sofort mit der Behandlung zu beginnen, auch wenn die Diagnose nicht bestätigt ist. Denn: Es scheint sich um einen schweren Verlauf zu handeln. Die Symptome nehmen in rasender Geschwindigkeit zu.

Eine seltene Krankheit

Das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) gehört zu den seltenen Autoimmunerkrankungen. Selten heißt dabei, dass von 100.000 Menschen jährlich ein bis zwei daran erkranken. Um das ins Verhältnis zu setzen: In Deutschland kommen auf 1500 bis 1600 Einwohner ein Hausarzt. Die Chance, dass der Arzt einmal im Berufsleben mit der Erkrankung in Kontakt kommt, ist also gering. Umso schwieriger ist es dann, eine solche Erkrankung zu diagnostizieren.

Von seltenen Krankheiten spricht man, wenn nicht mehr als einer von 2000 Einwohnern von der Krankheit betroffen ist. Derzeit sind etwa 8000 seltene Erkrankungen bekannt, nur einige hundert gelten als heilbar. In Deutschland leiden etwa vier Millionen Menschen an einer seltenen Erkrankung ‐ also etwa fünf Prozent der Bevölkerung.

So selten demnach die einzelnen Krankheitsbilder auch sein mögen, so viele Menschen gibt es, die verzweifelt Hilfe suchen. Professor Jürgen Schäfer, ein Arzt, der eine Koryphäe bei der Behandlung von seltenen Krankheiten ist, sagt: „Die Menschen sind oft jahrelang auf der Suche nach einer Diagnose.“

Die schlimmen Schmerzen

Wagners Glück im Unglück also, dass schon am vierten Tag ein Verdacht im Raum steht. Doch erst einmal verschlimmert sich alles. Auch die Blutwäsche und erste Medikamente können das Fortschreiten nicht sofort aufhalten. Wagner kommt auf die Intensivstation, um dort bestmöglich überwacht zu werden. Ihm wird bewusst, dass es sich um etwas Ernstes handelt. Die nächsten sieben Tage müssen er und seine Angehörigen miterleben, wie die Erkrankung fortschreitet ‐ und immer mehr Schmerzen verursacht.

Das Grausame dabei ist, dass die Schmerzmittel nicht helfen. „Das war extrem. Am Schluss stand ich kurz vor der künstlichen Beatmung“, berichtet Wagner. Mit seiner Lebensgefährtin, die aus dem Saarland angereist war, verabredet er schon Augenzeichen für „Ja“ und „Nein“, falls er nicht mehr sprechen kann.

Trotzdem bleibt er optimistisch. „Ich hatte 40 Jahre unglaubliches Glück, da kann man auch einmal Pech haben, auch großes Pech.“ Wichtig für ihn ist bis heute, dass er zuvor nichts falsch gemacht hatte. Er muss sich nicht vorwerfen, die Erkrankung durch falsches Verhalten begünstigt zu haben.

Ablenkung durch die Arbeit

Endlich tritt die Besserung ein, ist das Schlimmste überstanden. So scheint es jedenfalls. Was wichtig ist: Geduld und eine gute Therapie, damit die Bewegung wiederkommt. Wagners Vorgesetzter, Gersthofens erster Bürgermeister Michael Wörle, erinnert sich, wie Wagner in seiner Reha-Phase wieder arbeiten wollte und an seinem Laptop saß. „Prio eins war, was ihm guttut in seiner Situation. In der Reha hat ihm dann die Arbeit als Ablenkung gutgetan“, sagt Wörle.

So schnell sich der Gesundheitszustand verschlechtert, so langsam erholt sich der Körper bei dem Guillain-Barré-Syndrom. Je schlimmer die Ausfälle sind, desto wahrscheinlicher, dass die Genesung nicht mehr vollständig ist und Einschränkungen bleiben. Mit dem Rollstuhl kommt Wagner zur Reha. Voller Tatendrang will er daran arbeiten, zurückzukehren ins alte Leben. Doch in der ersten Woche stehen nur drei Anwendungen auf dem Programm. Ein Schock für ihn. Sein ständiges Ringen um bessere Behandlung beginnt.

Der große Rückfall

Nach der Rückkehr von der Reha, nicht mehr im Rollstuhl, sondern wieder zu Fuß, endet der Heilungsprozess abrupt, ein Rückfall, denkt er sich. Immer früher am Tag schwinden ihm die Kräfte. Nach sechs Wochen reicht die Kraft nur noch für zwei Stunden am Tag. „Am Ende war es zu anstrengend für mich, den Schlüssel im Schloss herumzudrehen oder einen Löffel in der Hand zu halten“, berichtet Wagner. Fast unerträgliche Schmerzen plagen ihn, dermaßen intensiv, dass Wagner alle paar Minuten aufschreien muss. Eine Woche.

Was er nicht wahrhaben will, was ihm schroff mitgeteilt wird: die neue Diagnose, kurz CIPD, die Abkürzung für chronische inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie. Salopp gesagt, die chronische Variante von GBS, die allerdings eine andere Behandlung verlangt.

Bis dahin denkt sich Wagner, das Schlimmste hinter sich zu haben, den akuten Krankheitsschub. Bis dahin hat er versucht, alle Kraft in die Genesung zu stecken. Nun weiß er, dass die Krankheit immer wieder ausbrechen kann, dass sie ihn sein Leben lang begleiten wird.

Ein neues Leben

Es wird ihm bewusst, dass sein altes Leben am 8. August 2022 zu Ende gegangen ist. Wagner stürzt innerlich ins Bodenlose. „Das wäre nicht nötig gewesen, wenn man mir das besser kommuniziert hätte.“ Und es dauert, bis er sich daraus wieder herausarbeiten kann.

Aber Wagner lässt sich nicht fallen, er ist Dauergast bei seinem Therapeutenteam. Was ihm die Kassen nicht bezahlen, übernimmt er selbst. Heute ist er geschockt, wie teuer eine Krankheit für den Betroffenen ist. „Das System ist dringend reformbedürftig“, sagt er. Ein Durchschnittsverdiener könne das nicht bezahlen.

Der lange Kampf zurück

Wagners Optimismus, sein Wille, dranzubleiben, führt zu Erfolgen. Er kann wieder laufen, sich bewegen, arbeiten. Sogar das Wandern und ‐ sehr wichtig für ihn ‐ das Radfahren funktionieren wieder. „Ich bin so froh darüber“, sagt er. Joggen geht noch nicht, weil die Füße dafür zu taub sind. Ein leichter Tremor ist geblieben. Ob auch das Taubheitsgefühl sich wieder zurückbildet, der Tremor verschwindet ‐ Wagner weiß es nicht. Außerdem muss er täglich Medikamente gegen CIPD nehmen, um weiteren Ausbrüchen der Krankheit vorzubeugen.

Heilbar ist die Erkrankung in der Regel trotzdem nicht; es drohen neue Schübe. „Daran muss man sich gewöhnen.“ Noch schwieriger ist es, das Vertrauen in den eigenen Körper wiederzuerlangen. Früher wusste Wagner genau, wo seine Grenzen lagen. Er hatte sie ja auch in Wettkämpfen ausgetestet. „Jetzt muss ich erst lernen, was ich mir zumuten kann.“

Eines hat er gelernt, auch aus den ersten Tagen im Krankenhaus: viel stärker im Jetzt zu leben. Mit den Erfahrungen des vergangenen Jahres kann er die Gegenwart intensiver wahrnehmen als zuvor. Er traut sich auch wieder Fernreisen zu: Bevor die neue Saison komplett beginnt, reist Wagner mit einer Gruppe nach Usbekistan.