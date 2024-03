Nebenklage verlangt langjährige Haft wegen Mordes

In einem emotionalen Vortrag hat der Anwalt der Eltern im Prozess um den Tod der Studentin Hanna eine Verurteilung des Angeklagten zu neuneinhalb Jahren Haft wegen Mordes gefordert. Er schließe sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an, die neuneinhalb Jahre Jugendstrafe für den zur Tatzeit 20-jährigen Angeklagten verlangt hatte, sagte der Anwalt Walter Holderle am Freitag vor dem Landgericht Traunstein.

Es gehe um den Tod eines „liebenswerten jungen Mädchens“, eines „allseits beliebten jungen Menschen“, der „sein ganzes Leben noch vor sich hatte“, sagte Holderle. Für die Eltern, die den Prozess als Nebenkläger verfolgten, stelle sich „tausendfach die Frage: Warum?“ Die Frage der Eltern, warum ihre Tochter umgebracht wurde, sei in dem Prozess „bedauerlicherweise unbeantwortet“, geblieben, sagte Holderle. Die Frage, wer sie umbrachte, sei hingegen ganz klar beantwortet worden. Die These, dass die 23 Jahre alte Medizinstudentin ohne fremdes Zutun in den Bach stürzte, sei widerlegt.

Der inzwischen 22 Jahre alte Angeklagte hatte in dem Prozess geschwiegen. Er soll nach Auffassung von Anklage und Nebenklage die junge Frau am frühen Morgen des 3. Oktober 2022 aus sexuellen Motiven angegriffen, schwer verletzt und dann in den Bärbach geworfen haben.

Die junge Frau hatte in der Nacht zuvor in einem Club gefeiert und sich frühmorgens auf den Weg nach Hause gemacht - dort kam sie nie an. Stunden später wurde sie tot im Fluss Prien entdeckt, in den der Bärbach mündet.