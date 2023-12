Klimakrise

Naturschützer: Schul-Skikurse nicht mehr zeitgemäß

München / Lesedauer: 1 min

Skifahrer fahren bei Sonnenschein auf einer Skipiste. (Foto: Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild )

Der Bund Naturschutz in Bayern findet Skilager und Skikurse an Schulen nicht mehr zeitgemäß und fordert ein neues Konzept vom Kultusministerium. „Aufgrund der Klimakrise werden inzwischen fast überall Schneekanonen benötigt, um einen Skibetrieb zu ermöglichen“, sagte der BN-Vorsitzende Richard Mergner am Dienstag laut Mitteilung in München.

Veröffentlicht: 26.12.2023, 12:10 Von: Deutsche Presse-Agentur