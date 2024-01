Milliardenauftrag

Nato-Länder kaufen bis zu 1000 Patriot-Raketen

Luxemburg / Lesedauer: 1 min

Eine Flagge der Nato weht im Wind. (Foto: Daniel Naupold/dpa )

Um die Luftverteidigung der Nato zu verstärken, will das Verteidigungsbündnis neue Patriot-Raketen für 5,5 Milliarden US-Dollar anschaffen. Bis zu 1000 Flugabwehrraketen sollen von Mitgliedsstaaten gemeinsam gekauft werden, wie die Nato-Beschaffungsagentur NSPA mit Sitz in Luxemburg am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 03.01.2024, 16:10 Von: Deutsche Presse-Agentur