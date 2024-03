Nationalspieler Musiala: „Ich bin jetzt kein Bambi mehr“

Nationalspieler Jamal Musiala sieht sich aufgrund seiner guten Entwicklung beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft in einer anderen Rolle als noch zu Beginn seiner Karriere. „Ich bin nicht mehr der junge Spieler, ich bin jetzt kein Bambi mehr. Ich habe mehr Verantwortung in beiden Mannschaften. Den Status des jungen Supertalents, auf das man aufpassen muss, habe ich abgelegt“, sagte der 21 Jahre alte Fußball-Profi der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Trotzdem will ich mit Lockerheit spielen, Spaß machen, Freude wie in der Jugend auf dem Feld ausstrahlen.“

Musiala spielte bei den Länderspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) erstmals mit der Rückennummer 10. Gegen die Franzosen bereitete er einen Treffer vor. Und auch im Trikot des deutschen Rekordmeisters überzeugt er seit Monaten. „Ich fühle, dass ich gerade meinen besten Fußball spiele. Auch mit Blick auf die gesamte Saison. Ich merke, dass ich einen Schritt nach vorne gemacht habe. Ich schieße die Tore und bekomme die Assists, die man braucht, um Aufmerksamkeit zu bekommen“, sagte Musiala.