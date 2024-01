Nationalspieler Gnabry zurück im Lauftraining des FC Bayern

Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry hat gut fünf Wochen nach seiner Muskelverletzung das Lauftraining wieder aufgenommen. Der 28-Jährige absolvierte am Montag die Einheit an der Seite von Tarek Buchmann. Der 18 Jahre alte Abwehrspieler erholt sich aktuell von einer Muskelverletzung. Die Kollegen absolvieren derweil ein Trainingslager in Portugal.

Gnabry hatte sich die Verletzung beim 1:5 in Frankfurt zugezogen. Er findet nur schwer in diese Saison und kam gegen seine Konkurrenten Kingsley Coman und Leroy Sané oft nicht zum Zug. Im September und Oktober war der Profi bereits mehrere Wochen wegen eines Unterarmbruchs ausgefallen.

Erst bei fünf Bundesliga-Spielen kam Gnabry zum Einsatz und hat bislang weder ein Tor noch einen Assist verbucht. In der Vorsaison hatte er noch 14 Tore und sieben Vorlagen zum Meistertitel der Münchner in der Bundesliga beigesteuert.