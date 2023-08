Nackter Mann randaliert unter Drogeneinfluss in Oberfranken

Ein nackter Mann hat im oberfränkischen Hallstadt (Landkreis Bamberg) randaliert und dabei unter anderem mit einer Eisenstange auf Autos eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, stand der Mann wahrscheinlich unter Drogeneinfluss.

Laut den Beamten kletterte der 37–Jährige in der Nacht zum Freitag außerdem über die Mauer eines Grundstücks und stieg in einen nicht versperrten Wohnwagen. Dort soll er ein Fenster beschädigt und eine Matratze ins Freie geworfen haben. Mehrere Polizeistreifen fanden den Mann schließlich auf dem Boden liegend im Keller eines Wohnhauses und nahmen ihn fest.

Da der Mann laut der Polizei mutmaßlich unter Drogen stand, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Er kam anschließend in eine Fachklinik. In der Wohnung des 37–Jährigen fand die Polizei Marihuana und stellte es sicher. Nach einer Schätzung der Polizei richtete der Mann rund 1500 Euro Schaden an.