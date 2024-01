Nachwuchshoffnung: Ein Lindauer auf dem Weg zum Spitzenkoch

Durch die Fenster des Edel-Restaurants Mammertsberg schimmert ein regengrauer Bodensee. Der luxuriöse Gastraum ist an einem Mittwochmittag komplett leer. Gäste kommen erst am Abend. Und doch ist dieser Raum belebt, weil er die gedämpften Gespräche, die klirrenden Gläser beim Anstoßen und die Geräusche von Besteck, das durch die kleinen Kunstwerke der Küche schneidet, zu konservieren scheint.

Küche mit Blick auf den Heimatort Langenargen

Von so einem Raum muss Lukas Meßmer immer geträumt haben. Noch mehr allerdings von der gläsernen Küche, die sich nur ein paar Schritte weiter entfernt öffnet. „Von hier aus kann man Langenargen sehen“, sagt der Koch, kneift die Augen ein wenig zusammen und zeigt ins unbestimmte Wolkengrau. Nicht weit von Langenargen entfernt ist er geboren und aufgewachsen, im bayerischen Lindau am Bodensee.

Dass er die Seiten des Sees gewechselt hat und jetzt in der Schweiz ist, und zwar in einem Haus, das in etwas mehr als einem Jahr einen rasanten Aufstieg hingelegt hat, der sich in zwei Michelin-Sternen und 18 Punkten bei Gault Millau äußert, macht ihn weniger stolz als bescheiden. Denn Luki, wie ihn hier alle nur nennen, ist ein ruhiger Typ. Er tritt zurückhaltend und vollendet höflich auf.

Sein Chef auf dem Mammertsberg, Zwei-Sternekoch Silvio German, ist nicht der Einzige, der an Meßmers Zukunft glaubt. Auch Andreas Caminada - der im Augenblick wohl bedeutendste Koch der Schweiz - hält große Stücke auf den 26-jährigen Lindauer: „Lukas ist ein supertoller Mensch. Sehr bescheiden und hat großer Begeisterung für unserem Beruf. Ein leidenschaftlicher und talentierter Koch.“

Mit dieser Beschreibung hat sich Meßmer für ein spezielles Programm qualifiziert, von dem es auf der Welt laut Caminada kein vergleichbares gibt. Die Rede ist von der „Fundaziun Uccelin“. Der Stiftungsname geht auf das rätoromanische Wort für „Vögelchen“ zurück. Das Programm hilft talentierten jungen Köchinnen und Köchen also dabei, beruflich flügge zu werden.

Eine Reise durch die Kulinarik der Welt

Sarah und Andreas Caminada haben die Stiftung 2016 mit dem Ziel gegründet, Talente aus Küche und Service zu fördern. Dabei geht es im Kern darum, Menschen wie Lukas Meßmer während eines knappen halben Jahres auf eine persönlich auf ihn zugeschnittene Reise zu schicken. Und zwar zu Partnerrestaurants und vernetzen Produktproduzenten auf der ganzen Welt. Die Teilnehmer des Programms haben die Wahl zwischen rund 100 Top-Adressen. Um den eigenen Horizont zu erweitern.

Um die Wertschätzung für das Produkt und jene, die es anbauen und veredeln, zu kultivieren. „Das Besondere daran ist, dass die Stiftung sämtliche Kosten dafür trägt und sich auch um die Organisation kümmert“, erklärt Caminada. Flugtickets, Visa, Unterkunft, Taschengeld, Versicherungen - all das dürfen Stipendiaten der Stiftung erwarten. „Ein Programm kostet ungefähr 15 000 Euro pro Teilnehmer“, rechnet der Initiator vor.

Und wo kommt das nötige Kleingeld dafür her? Caminada und seine Frau haben das Startkapital in die Stiftung gegeben. Außerdem fließen pro Menü, das in den mehr als einem halben Dutzend Restaurants der Caminada-Group verkauft wird, zwei Franken der Stiftung zu. „Eine Rolle spielen auch Events, die wir zugunsten der Fundaziun veranstalten.“ Auf diese Weise müssen jährlich etwa 300.000 Schweizer Franken, umgerechnet etwa 315.000 Euro zusammenkommen, um 20 Stipendiatinnen und Stipendiaten um die halbe gastronomische Welt zu schicken.

„Langfristig sollen es jährlich 40 oder 50 sein. Das ist unser großes Ziel. Wir wissen noch nicht, bis wann wir das schaffen. Aber wir sind auf einem guten Weg“, sagt Caminada. Eine öffentliche Förderung der Stiftung, etwa durch Steuermittel, komme nicht in Frage. Allenfalls dann, wenn die Unabhängigkeit zu 100 Prozent gewährleistet bliebe.

Olivenöl aus Kalabrien, Austern aus den Niederlande

Lukas Meßmers ganz persönlicher Weg durchs Programm der Stiftung - so beschreibt er es in seinem obligatorischen Abschlussbericht für die „Fundaziun Uccelin“ - beginnt im April 2023 und führt ihn zu einem Olivenöl-Produzenten in Süditalien. Für die Dauer einer Woche wird Meßmer zum Familienmitglied der Landwirte Fazari in Kalabrien und schlüpft quasi in die Haut jener Menschen, die die Rohstoffe für sein Handwerk herstellen.

Direkt im Anschluss ist seine nächste Station Yerseke in den Niederlanden. Von dort kommen ausgezeichnete Krustentiere - insbesondere Austern. Auch hier wieder: Lukas Meßmer taucht mit Haut und Haaren ein in eine Welt zwischen Austernbänken, Verarbeitungsbetrieb und Restaurant, die ihm das Produkt auf unmittelbare Weise erschließt. Mit Einblicken, die sonst nun die Leute haben, die mit Fangkörben im Morgengrauen die Bucht verlassen, um beim Muschelfischen das Salz des Meeres auf der Zunge zu spüren. „Auch das war eine sehr intensive Zeit“, erinnert sich Meßmer, und seine Augen glänzen.

Förderprogramme für Maler, Stipendien für talentierte Autoren oder Schauspieler - in der Kunstwelt ist die Unterstützung durch Gönner und Stiftungen ein wichtiger Teil zur Sicherung des Nachwuchses. Auf dem Gebiet der Kulinarik aber praktisch unbekannt. Geht es um Stipendien in Küche oder Service, stößt man lediglich auf Fachschulen oder Förderprogramme, die einen kleinen Zuschuss zu einer Qualifikation gewähren. Stets zielgerichtet und mehr oder weniger an Orte gebunden.

Es gibt schon lange eine Diskussion darüber, ob Spitzenkulinarik nicht doch eher eine autonome Kunstrichtung darstellt, statt nur profanes Handwerk zu sein. Wer gelegentlich in Spitzenhäusern auf Teller blicken darf, wird in Anbetracht der filigranen Kompositionen auf Porzellan eher an die Kreativität eines Picasso erinnert, als an die rustikalen Stücke eines Handwerkers - wobei Kunst immer auch Handwerk und gutes Handwerk immer auch ein Stück weit Kunst ist.

Ausbildung im Schachener Hof in Lindau

Doch mit kunsttheoretischen Erörterungen halten sich weder Lukas Meßmer noch Stiftungsgründer Andreas Caminada auf: „Sicher freuen wir uns, wenn jemand aus dem Programm sich entschließt, dann bei uns zu arbeiten. Aber die Auswahl der Kandidaten ist komplett unabhängig davon.“ Dass Meßmer in einem Restaurant der Caminada-Gruppe gelandet ist, sei die Ausnahme und nicht die Regel.

Bewerber für das Programm müssen inklusive abgeschlossener Ausbildung mindestens drei Jahre Berufserfahrung haben. Ohne Lehre mindestens fünf Jahre. Die Altersgrenze liegt bei 35 Jahren. Darüber hinaus braucht es in der Bewerbung gute Argumente, die Jury von sich zu überzeugen, zumal die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die verfügbaren Plätze bei weitem übersteigt. Originalität, eine gute Präsentation und ein kreatives Motivationsschreiben sind Bedingungen, um in die Auswahl zu kommen.

Lukas Meßmer, der seine Ausbildung im Schachener Hof in Lindau bei Altmeister Thomas Kraus absolviert hat, holte sich seine Berufserfahrungen auf weiteren Stationen wie dem Drei-Sterne-Restaurant Vendome in Köln, dem Atelier in München, bevor er dort ins legendäre Tantris ging. „Dann hat sich das mit der Schweiz ergeben“, sagt Meßmer. Zunächst im Caminada-Restaurant „Igniv“ in St. Moritz. „Dann kam das Uccelin-Programm - und es hat sich ergeben, dass ich jetzt im Anschluss bei Silvio auf dem Mammertsberg gelandet bin.“

Zürich, Santiago, Denia

Lukas Meßmer fällt es schwer, die aufregendste Station auf seiner Reise durchs Programm zu benennen. Nach den Austern in den Niederlanden kam das Brot in der Schweiz bei seiner Hospitanz bei „John Baker“ in Zürich. Wie man Schokolade herstellt und zu köstlichen Pralinés verarbeitet lernte Meßmer im Anschluss bei Felchlin in Ibach, ebenfalls Schweiz. „Zum Spannendsten hat sicher der Aufenthalt in Chile gehört“, erinnert sich Meßmer.

In Santiago de Chile verbrachte er fast einen Monat in der Küche des Restaurants Borago, das zu den Besten des Landes zählt. „Die Gegensätze der Stadt haben mich stark beeindruckt.“ Dort der Glanz der Spitzengastronomie in einem Stadtviertel für Reiche - dort die Armut einer Mehrheit.

Und die Notwendigkeit, genau zu wissen, wohin man nach Einbruch der Dunkelheit noch unbegleitet hingehen kann. Nach seiner Rückkehr nach Europa folgten weitere Stationen in der Schweiz und schließlich ein Aufenthalt in Denia in Südspanien, im Restaurant Quique Dacosta.

Damit hat der junge Lindauer mit seinen 26 Jahren eine reichlich komprimierte Zeit hinter sich. Und in Zukunft? „Im Augenblick fühle ich mich sehr wohl, da wo ich bin“, sagt Meßmer und lächelt seinen Chef Silvio Germann an. Der sagt: „Auch in der Schweiz gehört der Mangel an gutem Personal zu den wichtigsten Herausforderungen.“ Leute wie Meßmer würden überall mit offenen Armen empfangen.

Allerdings rät Germann dazu, die Ausbildung zum Koch zwar in einem gehobenen, nicht aber gleich in einem Spitzenrestaurant zu absolvieren. „Einfach, um die Basisarbeit kennenzulernen.“ Denn auch in einem Haus mit Sternen müssen Kartoffeln geschält und Zwiebeln geschnitten werden.

Gute Aussichten für den Nachwuchskoch

Die Vision eines eigenen Restaurants - obwohl frei und ungebunden - hat Meßmer im Moment noch nicht. „Für einen eigenen Betrieb braucht es viel mehr, als nur gut kochen zu können“, sagt er. Und Silvio Germann betont, wie um sich des jungen Kochs zu versichern, dass er sich Lukas Meßmer durchaus als Sous-Chef, also als seine rechte Hand, vorstellen könne. Keine schlechten Aussichten also für den „Uccelin“, das Vögelchen, das in so wenigen Jahren schon so hoch hinaus geflogen ist.

Lukas Meßmer steht jetzt auf, um in die Küche zu gehen. Das Grau über dem Bodensee hat Lücken bekommen und die Sicht reicht jetzt bis weit übers deutsche Ufer hinaus. Bald kommen die Gäste und füllen das Restaurant mit Leben. Mit gedämpften Gesprächen, dem Klirren von Gläsern beim Anstoßen und den Geräuschen von Besteck, das durch die kleinen Kunstwerke der Küche schneidet, die auch Meßmers Handschrift tragen.