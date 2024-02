Nach zwei Wirkungstreffern: FC Bayern strebt Trendwende an

Fußball

Nach zwei Wirkungstreffern: FC Bayern strebt Trendwende an

München / Lesedauer: 1 min

Trainer Thomas Tuchel von München kommt vor dem Spiel in das Stadion. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

0:3 in Leverkusen, 0:1 in Rom - der FC Bayern und Trainer Tuchel stehen beim Spiel in Bochum unter riesigem Druck. Ein weiterer Star ist verletzt.