Nach Trainer-Entscheidung: Bayern will Pleitenserie beenden

Nach der angekündigten Trennung von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende strebt der FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig die Rückkehr in die Erfolgsspur an. Es stehe ein super schweres Spiel an, warnte Trainer Tuchel. Er betonte, dass nach der geklärten Zukunftsentscheidung nun Klarheit bestehe: Und das bringe auch einem Trainer Freiheiten. Die Fans dürfen gespannt sein, was diese Tuchel-Aussage für die Aufstellung bedeutet.

Nach drei Niederlagen gegen Bayer Leverkusen, Lazio Rom und den VfL Bochum wollen die Münchner nun gegen einen Gegner siegen, der zuletzt gleich zweimal in der Allianz Arena gewinnen konnte. In der Vorsaison setzten sich die Sachsen mit 3:1 durch, beim Supercup zu Saisonbeginn mit 3:0.

Zurück im Kader ist der seit einem Monat verletzte Konrad Laimer. Er kann gegen seinen Ex-Club auf das Comeback hoffen. Dagegen muss Tuchel auf zahlreiche verletzte Akteure um Kingsley Coman und Serge Gnabry verzichten.