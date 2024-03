Nach tödlichem Streit vor Diskothek - Anklage

Nach einem tödlichen Messerangriff vor einer Diskothek in Würzburg im Herbst 2023 hat die Staatsanwaltschaft einen 22-Jährigen angeklagt. Sie wirft dem jungen Mann Totschlag, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor, wie ein Sprecher der Behörde am Dienstag mitteilte. Den Angaben nach ist er aus Offenbach am Main in Hessen.

Der Beschuldigte soll am Morgen des 17. September 2023 vor einer Diskothek in der Würzburger Altstadt mit einer Gruppe weiterer Besucher der Diskothek in Streit geraten sein. Dabei soll er ein Messer gezogen und mehrfach auf einen 28-Jährigen eingestochen haben. Der Mann starb wenig später an seinen Verletzungen. Zwei weitere Männer soll der Spanier mit dem Messer ebenfalls erheblich verletzt haben. Sie sollen versucht haben, den 22-Jährigen zurückzuhalten.

Der junge Mann wurde noch am selben Tag festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Über seinen Verteidiger habe der Beschuldigte erklärt, sein Verhalten sei gerechtfertigt gewesen, da er angegriffen worden sei. Über die Zulassung der Anklage hat das Landgericht Würzburg zu entscheiden.