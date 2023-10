Nach Tod von Jugendlichem in Lohr Tatmotiv weiter unbekannt

Knapp vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen im unterfränkischen Lohr am Main ist das Tatmotiv weiter unbekannt. „Im gegenwärtigen Ermittlungsstadium können hierzu noch keine Auskünfte erteilt werden“, teilte die Staatsanwaltschaft Würzburg am Mittwoch mit. „Eine Aussage des Beschuldigten liegt bislang nicht vor.“ Zudem stünden noch weitere Zeugenvernehmungen an. Das vor wenigen Tagen gefundene Handy des Opfers mit italienischer Staatsbürgerschaft sei noch nicht vollständig ausgewertet. Das Handy des mutmaßlichen Täters hat die Polizei ebenfalls und analysiert die Daten darauf.

Der 14-Jährige wird verdächtigt, seinen gleichaltrigen Freund am 8. September auf einem Schulgelände der Kleinstadt im Landkreis Main-Spessart mit einem Kopfschuss getötet zu haben. Der Jugendliche sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. „Hinweise auf andere Täter/Mittäter haben sich bislang nicht ergeben“, so die Ermittler.

Die Tatwaffe, eine Pistole, gehörte legal einem Nachbarn des Verdächtigen. Wie der Deutsche an die Waffe kam, ist weiter unklar, weil der Waffenbesitzer nach wie vor wegen eines Krankenhausaufenthaltes nicht befragt werden kann.