Nach Streit mit Tochter - Ehepaar greift Polizisten an

Nach einem Streit mit ihrer Tochter hat ein Ehepaar zwei Polizisten angegriffen. Dabei seien beide Beamte leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zunächst kam die Polizei in der Silvesternacht in die Wohnung in Pfaffenhofen an der Glonn nahe München, weil sich die 19-jährige Tochter und die 38 Jahre alte Mutter im Streit gegenseitig leicht verletzten. Die Tochter fühlte sich zuvor wohl durch die laute Musik, die die alkoholisierten Eltern hörten, gestört.

Nachdem die Polizei vor Ort eingetroffen war, habe der 43-jährige Vater einen der Polizisten geschubst und sich aggressiv verhalten. Als er gefesselt werden sollte, schlug und trat der Mann den Angaben zufolge die Beamten. Die Ehefrau soll dann versucht haben, ihren Mann zu befreien und musste ebenfalls zu Boden gebracht werden.

Gegen das Ehepaar wurden Strafverfahren unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Mutter und Tochter müssen sich zudem jeweils wegen Körperverletzung verantworten.