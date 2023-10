Ermittlung

Nach Raub durch falschen Polizisten: Verdächtiger in Haft

Knapp einen Monat nach einem Raub in der Wohnung einer 84-Jährigen ist ein Tatverdächtiger in Haft. Der 52-Jährige aus dem Landkreis Bamberg stehe im Verdacht, sich Mitte September als falscher Polizeibeamter Zutritt zur Wohnung der Seniorin in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) verschafft zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 08:25 Von: Deutsche Presse-Agentur