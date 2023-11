Nürnberg

Nach möglichem Angriff in Parkhaus: Mann außer Lebensgefahr

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Der Mann, der am Mittwoch schwer verletzt in einem Nürnberger Parkhaus gefunden wurde, ist außer Lebensgefahr. Die Polizei habe am Freitagvormittag mit seiner Vernehmung begonnen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 11:43 Von: Deutsche Presse-Agentur