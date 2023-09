Nach Leichenfund in Donau: Identität des Toten festgestellt

Nach dem Fund eines toten Mannes in der Donau im Landkreis Kelheim steht dessen Identität fest. Es handelt sich um einen 35 Jahre alten Mann, der am Montag vergangener Woche (28. August) vor einer Personenkontrolle geflüchtet war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Fahndungen waren erfolglos geblieben. Zeugen berichteten etwas später von einem Mann in Not in der Donau bei Bad Abbach. Erst am Samstag wurde dann die Leiche des 35–Jährigen im Wasser gefunden und geborgen.

Wieso der 35–Jährige vor der Polizei floh, ist noch unklar. Bei einer Obduktion am Dienstag soll die genaue Todesursache festgestellt werden. Fremdeinwirkung wurde zunächst ausgeschlossen.