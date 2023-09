Nach Hotelbrand in Oberpfalz ist Ursache weiter unklar

Mehr als 170 Menschen sind aus einem brennenden Hotel im Bayerischen Wald in Sicherheit gebracht worden. Der Brand im oberpfälzischen Rimbach (Landkreis Cham) habe die Feuerwehr die ganze Nacht in Atem gehalten, sagte Michael Stahl, Kreisbrandrat im Landkreis Cham, am Dienstag. Nach seiner Kenntnis seien sieben Menschen durch das Feuer am Montagabend verletzt worden, sagte Stahl weiter. Drei von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht, vier ambulant behandelt worden.

Die Ursache des Feuers in dem Hotel ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen im Millionenbereich bewegen. Das Feuer war am Montagabend im Keller des Hotels im Landkreis Cham ausgebrochen und auf das Erdgeschoss des Gebäudes übergegriffen. Den Angaben der Polizei zufolge mussten knapp 200 Hotelgäste und Angestellte evakuiert und in einer Schulturnhalle untergebracht werden. Inzwischen seien die Notunterkünfte wieder abgebaut worden, sagte Kreisbrandrat Stahl.