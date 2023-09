Nach Dachstuhlbrand: Ermittlungen gestalten sich schwierig

Nach einem Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in München hat sich die Ursachenermittlung zunächst schwierig gestaltet. Die Brandursache sei offengeblieben, da die Gefahr durch herabstürzende Teile und die unklare Statik die Ermittlungen blockiere, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Brand war dem Polizeinotruf Montagmittag gemeldet worden. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr dauerten bis in die Abendstunden an. Über Nacht sei zudem Brandwache wegen der noch schwelenden Glut gehalten worden, so ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand und die Löscharbeiten ist ein Teil der Wohnungen in den oberen Stockwerken nicht mehr bewohnbar.