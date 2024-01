Ermittlungen

Nach Brand mit Totem Ursache weiter unklar

Kleinostheim

Einen Tag nach einem tödlichen Wohnhausbrand in Unterfranken steht die Brandursache weiterhin nicht fest. Wie die Polizei am Freitag auf Nachfrage mitteilte, wurden Kollegen des Landeskriminalamtes hinzugezogen, um herauszufinden, warum das Haus in Flammen aufging.

