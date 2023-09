Ermittlung

Mysteriöse Rauchwolke auf Spielplatz

Hof / Lesedauer: 1 min

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. (Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild )

Eine bislang in ihrem Ursprung ungeklärte, etwa zehn mal zehn Meter große Rauchwolke hat bei mehreren Menschen zu Reizhusten und Atemproblemen geführt. Die Rauchwolke tauchte am Samstagnachmittag kurz über dem Boden an einem Spielplatz in Hof auf, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 17:15 Von: Deutsche Presse-Agentur