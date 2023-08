Ermittlungen

Mutter tödlich verletzt: Polizei fahndet nach 23–Jährigem

Berg / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. (Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild )

Weil er seine Mutter tödlich verletzt haben soll, sucht die Polizei in Oberfranken mit Foto nach einem 23–Jährigen. Der Mann werde verdächtigt, seine 56 Jahre alte Mutter in deren Wohnung in Berg (Landkreis Hof) in Grenznähe zu Thüringen in der Nacht auf Mittwoch so schwer verletzt zu haben, dass diese später im Krankenhaus gestorben sei, sagte ein Polizeisprecher.

Veröffentlicht: 23.08.2023, 11:19 Von: Deutsche Presse-Agentur