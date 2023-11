Mutmaßliches Drogenhändler-Trio in U-Haft

Nach dem Fund von rund 17 Kilogramm Marihuana, 300 Gramm Kokain und einer scharfen Schusswaffe sitzen drei Männer in Untersuchungshaft. Das Trio im Alter von 23 bis 45 Jahren würden des Drogenhandels verdächtigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Drogen hatten die Beamten demnach am Mittwoch in drei Wohnungen in Eggenfelden und Triftern (Landkreis Rottal-Inn) sowie Mettenheim (Landkreis Mühldorf am Inn) und in einem Auto gefunden.

In dem Wagen entdeckten die Ermittler demnach auch die Pistole samt Munition. Eine waffenrechtliche Erlaubnis habe der 42 Jahre alte Fahrer des Autos nicht zeigen können. Nach Angaben der Polizei wurden darüber hinaus vier weitere Verdächtige wegen mutmaßlicher Drogengeschäfte festgenommen. Untersuchungshaft ordnete ein Richter aber nur für das Trio an.