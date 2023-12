Mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen und vorgeführt

Nachdem ein 24 Jahre alter Mann mit einem Sprung durchs Fenster der Polizei zunächst entkommen war, ist er in Passau drei Stunden später festgenommen worden. Der mutmaßliche Sexualstraftäter wurde am Samstag beim Amtsgericht Passau vorgeführt und der Haftbefehl bestätigt, wie die Polizei mitteilte. Der Verdächtige sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

In der Nacht zum Donnerstag soll er den Angaben zufolge sexuell übergriffig gegenüber einer 34-Jährigen gewesen sein. Die Polizei fahndete am Freitag unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm.