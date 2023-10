Mutmaßlicher Schleuser in Windorf festgenommen

Ein mutmaßlicher Schleuser ist am Mittwoch in Windorf (Landkreis Passau) festgenommen worden. Der Mann fuhr am Dienstag mit einem Auto in Vilshofen an der Donau durch ein Zauntor, um einer Kontrolle der Bundespolizei zu entgehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In dem Wagen saßen fünf Migranten, die der 32-Jährige verbotenerweise nach Deutschland gebracht hatte. Als der mutmaßliche Schleuser das Auto festfuhr, flüchtete er zu Fuß weiter.

Am Mittwoch meldete ein Zeuge einen Mann auf einem Tretroller, der von Windorf nach Rathmannsdorf fuhr. Polizeibeamte nahmen den Mann fest und übergaben ihn der Bundespolizei. In der Nähe des Unfallortes wurde ein Rucksack mit Ausweisdokumenten, einem Mobiltelefon und Fahrzeugpapieren des mutmaßlichen Schleusers gefunden werden. So konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Mann auf dem Roller um den Mann vom Vortag handelte. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern unter einer schweren Gesundheitsgefährdung ein.