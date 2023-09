Mutmaßlicher Kurier mit etwa 16 Kilo Drogen festgenommen

Bei einer Autokontrolle in Schwaben haben Polizeibeamte im Wagen eines Mannes schätzungsweise 16 Kilogramm Drogen gefunden. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, sitzt der 23 Jahre alte mutmaßliche Drogenkurier nun in Untersuchungshaft. Bei der Kontrolle auf einem Pendlerparkplatz in Nesselwang (Landkreis Ostallgäu) in der Nacht auf Montag habe sich der Mann „auffallend nervös“ verhalten. Im Kofferraum seines Wagens hätten die Ermittler drei schwarze Säcke unter anderem mit Ketamin, Ecstasy und MDMA mit einem Verkaufswert von schätzungsweise 150.000 Euro gefunden. Das Fahrzeug des Mannes sei sichergestellt worden.