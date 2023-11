Weißenburg

Mutmaßlicher Betrug beim Führerschein: Prüfer geschlagen

Weißenburg / Lesedauer: 1 min

Zwei Führerscheine liegen auf einem Tisch. (Foto: Ole Spata/dpa/Symbolbild )

Ein 18-Jähriger soll bei seiner theoretischen Führerscheinprüfung in Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) betrogen und einen Prüfer geschlagen haben. Der junge Mann soll bei der Prüfung am Dienstagmittag eine Knopfkamera im Hemd gehabt haben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 14:27 Von: Deutsche Presse-Agentur