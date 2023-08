Möglicherweise im Zusammenhang mit dem bayerischen Landtagswahlkampf und seiner politischen Gesinnung ist in Augsburg ein AfD–Politiker laut eigener Aussage brutal zusammengeschlagen worden. Es handelt sich um den 35–jährigen Andreas Jurca, der für den Landtag kandidiert und der Augsburger AfD sowie der Stadtratsfraktion vorsteht.

Demnach erlitt er schwere Prellungen vor allem im Gesicht, auch sei ein Teil seines Sprunggelenks gebrochen. Er erstattete Anzeige und ließ sich im Krankenhaus behandeln. Laut seiner eigenen Darstellung, veröffentlicht in einem elfeinhalb–minütigen Interview in dem AfD–nahen Medium „Deutschland Kurier“, ist er nach einer Grillfeier für Wahlkampfhelfer auf dem Heimweg mit einem „Parteikameraden“ von einer Gruppe angesprochen worden. Man habe ihn gefragt, ob er der „Andreas Jurca von den Plakaten“ sei.

Vorfall ereignete sich am Freitagnacht

Als er dies bejahte, habe man ihn zu Boden geschlagen und zusammengetreten. Es sei „irgendwas mit Scheißnazi geschrien“ worden. Als Täter will er „Südländer“ identifiziert haben. Allerdings keine Italiener oder Spanier — „es weiß jeder, was ich damit meine.“ Der Vorfall hat sich demnach in der Nacht von Freitag auf Samstag vergangene Woche im Stadtteil Oberhausen ereignet.

Wenn diese Attacke so stattgefunden hat und politisch motiviert war, so könnte dies auch zeigen, dass es in diesem Wahlkampf viel brutaler zugeht als in der Vergangenheit. „Wir verabscheuen jegliche Art von politischer Gewalt“, sagt der Augsburger Grünen–Landtagsabgeordnete Cemal Bozoglu. Man müsse nun warten, bis man gesichertere Informationen erhalte.

Brutalerer Wahlkampf

Bezüglich des Wahlkampfes beobachtet nicht nur Bozoglu einen härteren und teils auch brutaleren Umgang. In Augsburg etwa würden viele Grünen–Wahlplakate beschädigt und zerstört, was es früher nicht gegeben habe. Vor zwei Wochen stand eine Bierzelt–Veranstaltung der Grünen mit Bundesagrarminister Cem Özdemir und der bayerischen Frontfrau Katharina Schulze auf der Kippe.

Im oberbayerischen Chieming zeigten sich Gegner von Seiten der AfD, der CSU, Querdenker sowie einige Landwirte äußerst aggressiv, sie brüllten und pfiffen die Kundgebung nieder. Özdemir musste zwei Stunden im Polizeiauto warten, weil die Beamten die Sicherheitslage als zu gefährlich angesehen hatten.

In Augsburg sind jetzt noch viele Fragen offen. Das mutmaßliche Opfer Andreas Jurca wird — wie viele andere AfD–Kandidaten auch — parteiintern dem völkisch–rechtsradikalen Flügel um Björn Höcke zugerechnet. Nach Jurcas Darstellung hat er nach der Tat die Polizei angerufen und Anzeige erstattet. In einer Mitteilung spricht die Polizei davon, dass der Notruf Jurcas am Samstag gegen fünf Uhr eingegangen sei.

Nahaufnahmen der Verletzungen

Die „unbekannten Personen“ hätten sich, so das mutmaßliche Opfer, „in unbekannte Richtung entfernt.“ Nun wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Danach habe der AfD–Politiker seinen Begleiter nach Hause gebracht, sei selbst nach Hause und später in die Klinik gegangen.

Der „Deutschland Kurier“ brachte das Thema schnell groß raus. Das Medium schreibt: „EXKLUSIV: Gewalt eskaliert! Migranten verüben brutalen Angriff auf AfD–Politiker!“ Von der Kamera wird Jurca in Nahaufnahmen gezeigt mit fast völlig zugeschwollenen Augen und riesigen dunkelrot–bläulichen Hämatomen drum herum. Auch ist sein Fuß geschient, er hat eine Krücke. Die junge Fragestellerin spricht von einem „feigen Überfall durch Migranten.“ In Medien und von den Altparteien würde diese Gewalttat nur wenig Aufmerksamkeit erhalten. Es passe, so meint Jurca, „nicht ins Narrativ, dass wir die Gefahr für die Nation sind.“

Der Augsburger Grüne Bozoglu sagt: „Ich finde es unmöglich, wie die AfD das nun ausschlachtet. Ich habe Angst, dass dieser Vorfall ausgenutzt wird, um gegen Migranten zu agitieren.“ Von der Polizei wünscht er sich eine schnelle Aufklärung.