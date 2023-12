Versicherungen

Munich Re erwartet 2024 fünf Milliarden Euro Gewinn

München / Lesedauer: 1 min

Das Logo und der Schriftzug der Munich Re. (Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild )

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re nimmt sich für das kommende Jahr einen weiteren Gewinnsprung vor. Dank Zuwächsen in allen Geschäftsbereichen dürfte der Überschuss etwa fünf Milliarden Euro erreichen, teilte der Dax-Konzern am Freitag in München mit.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 08:35 Von: Deutsche Presse-Agentur