Munich Re erhöht Gewinnprognose

Der Rückversicherer Munich Re erhöht wegen gut laufender Geschäfte seine Gewinnprognose für dieses Jahr um eine halbe Milliarde Euro. Der Dax-Konzern bezifferte seinen Nettogewinn in den ersten drei Quartalen am Montag auf etwa 3,6 Milliarden Euro, lediglich 400 Millionen unter dem bisher angepeilten Ergebnis von vier Milliarden im Gesamtjahr. Das Unternehmen sei damit auf einem sehr guten Weg, das bisherige Jahresziel zu übertreffen. „Daher hebt Munich Re die Jahresprognose für 2023 auf ein Nettoergebnis von 4,5 Milliarden Euro an“, hieß es in der Mitteilung.

Im dritten Quartal erzielte die Munich Re demnach ein vorläufiges Nettoergebnis von etwa 1,2 Milliarden, etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Wie die alte steht auch die neue Prognose unter Vorbehalt. Die endgültigen Zahlen des dritten Quartals will das Unternehmen am 8. November veröffentlichen.